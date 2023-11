Rejoignez Sandrine Corman dans une aventure hilarante peuplée de bêtises animales, un festin de rires et de gourmandise, les bêtises des célébrités avec une compilation des séquences les plus drôles et mémorables des émissions de RTL. Ne ratez pas les moments d'anthologie de l'émission « L'amour est dans le pré », un zoom sur les facéties de Benoît Poelvoorde et Jean-Claude Van Damme qui promet de vous faire rire aux éclats, les aventures loufoques de Loïc en cuisine, ainsi que des instants savoureux en compagnie de grands Chefs étoilés. Tous droits réservés à RTL Belgium SA