Bertrand Caroy, le plus célèbre policier de Wallonie est passionné de moto. Dans cette émission spéciale, Bertrand dirige un groupe de motards lors d'une aventure dont rêvent tous les bikers : parcourir la mythique Route 66 en Harley-Davidson. Tous se connaissent à peine et pourtant, ils vont ensemble devoir parcourir plus de 3500 km en 10 jours sous une chaleur écrasante. Pannes mécaniques, conditions de route dangereuses, fatigue… le groupe va devoir repousser ses limites et surpasser ses peurs lors d'un périple qui va mettre à l'épreuve leur endurance, leur sens du pilotage et leur cohésion de groupe. Ensemble, ils vont traverser des lieux emblématiques de l'Ouest américain, de Los Angeles au Grand Canyon, en passant par Las Vegas, Monument Valley et la Vallée de la Mort, lors d'une aventure où la moindre seconde d’inattention pourrait leur coûter très cher. Tous droits réservés à RTL Belgium SA