Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Temple fait partie de mythiques légendes. Benjamin Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses descendants depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé. Gates et son meilleur ami Riley Poole, expert en informatique, partent explorer l'Arctique et découvrent que le premier indice menant au trésor est caché dans le document le mieux gardé au monde, la Déclaration d'Indépendance. Dans une course contre le temps, ils doivent voler le document si précieux, décoder la carte cachée, semer le FBI et éviter d'être tués par Ian Howe, un riche aventurier anglais. Film disponible jusqu'au 11/03/2024. © Disney