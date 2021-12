Belgique nazie

Plus de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique cache encore des histoires secrètes liées à l'occupation allemande sur son territoire. Mis en images avec de nombreuses reconstitutions historiques et des archives inédites, "Belgique nazie" revient sur ces liens surprenants et insoupçonnés de notre pays avec l'Allemagne nazie et Adolf Hitler. Pour la première fois en télévision, la rencontre entre Hitler et Léopold III de novembre 1940 a été reconstituée avec figurants et décors d’époque. Pourquoi notre souverain a-t-il accepté cette entrevue ? Quel était son état d’esprit ? Les coulisses et zones d'ombres de cette rencontre seront détaillés à l'aide de spécialistes et historiens. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

