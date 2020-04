Vivez un lundi de Pâques hors du commun. En cette période de confinement, Maria Del Rio et Jean-Michel Zecca vous proposent de passer l'après-midi ensemble pour une émission spéciale. Christophe Deborsu lui, passe vous voir chez vous... enfin au-dessus de chez vous puisqu'il est à bord de l'hélicoptère de RTL qui sillonne Bruxelles et la Wallonie pour vous filmer. Sandrine Dans et Jacques van den Biggelaar sont eux aux quatre coins de la Wallonie.

