Depuis de nombreuses semaines, les Belges à domicile ont prouvé que la Belgique débordait de talents... Même confinés ! On ne compte plus les chansons, les parcours d’obstacles, les remakes de vidéoclips, les fanfares et chorales en multi-écrans envoyés pour l’émission "Belges à domicile".

