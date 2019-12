Avant d’entrer dans nos vies et devenir nos meilleurs amis, les chiots vont se développer à travers 4 étapes phares. Les chiens sont particulièrement sensibles à la lumière et voient mieux que nous dans l’obscurité. Saviez-vous que les chiens sont peu réceptifs aux couleurs ? Avant d’être adopté les chiots doivent être vaccinés et identifiés. L'identification et l'enregistrement des chiens sont obligatoires en Belgique depuis le 1er septembre 1998.

