Catherine Chandler, officier de police intelligente et maligne, a assisté, quelques années plus tôt, au meurtre de sa mère tuée par 2 malfaiteurs. Catherine n'aurait pas survécu s'il n'y a pas eu l'intervention de cette personne - de cette chose. Durant une enquête pour meurtre, elle découvre que le docteur Vincent Keller, mort en Afghanistan en 2002, est en fait toujours en vie mais habite en marge de la société. Une relation complexe et dangereuse va finir par naître entre les deux héros...

© Sony