En hiver 2022, Axelle Red a sorti son nouvel album de Noël : The Christmas Albu'. Une collection de chansons de Noël dans une version soul. Car Axelle aime Noël, cet espace-temps particulier où il est permis de laisser affleurer l'enfant qui est en nous. Elle liste ce que ce Merry Christmas autorise : « oser le chic et le kitsch, passer une journée à dessiner comme quand on était petit ou à cuisiner des cookies qui vont très certainement finir par ne pas être délicieux… » The Christmas Album résume tout cela à merveille. Axelle y convoque la magie, l'amour, la famille, la chaleur, la lumière pour mieux enfiler les perles, de My Favorite Things à Silent Night, en version flamande. Soit 14 chansons intemporelles, qui résistent au temps qui passe et que rien ne malmène car elles parlent vrai et juste. « On ne peut pas ne pas les aimer, souligne-t-elle. Elles sont simplement parfaites. » Plus soul que jamais, Axelle y interprète toutes les nuances des sentiments. On y trouve de la nostalgie légère, du romantisme, de l'engagement, de l'humour et de la joie. Le choix est original. Tous les thèmes y sont abordés, en filigrane parfois, il faut tendre l'oreille. Comme dans ses œuvres personnelles, Axelle Red ne s'interdit aucun sujet, surtout s'il s'agit de défendre fièrement, de dénoncer ouvertement ou d'emprunter une autre voie, avec délicatesse.