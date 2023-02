Eliott est vendeur dans un magasin d’électroménager, il est sur le point d’épouser Emilie, l’une de ses collègues, et vit pour le moment en colocation avec sa sœur handicapée. Un jour, il entend parler d’un site sur lequel il est possible de revendre ses anciennes adresses mails. Il tente sa chance et quelque chose de magique se produit : il se met à communiquer par mail avec l’enfant qu’il était quand il avait 10 ans. © TF1 International