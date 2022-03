Australie sauvage : Au cœur du plus grand parc du monde

Fiona De Paoli vous propose un accès exclusif aux coulisses de l'un des plus grands et des plus anciens parcs zoologiques de la planète. Sur les trois différents sites du zoo de Victoria, en Australie, 800 employés dévoués veillent au bien-être de plus de 5.000 animaux extraordinaires. Suivez le quotidien d'un groupe passionné de gardiens et de vétérinaires. En utilisant des méthodes de formation innovantes, des installations de pointe et les dernières technologies médicales, ils montrent comment gérer un zoo moderne à la pointe de la lutte contre l'extinction de la faune. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

