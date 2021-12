Au revoir Johnny !

Ce document rend hommage à la plus grande star française. Quelques jours encore avant sa disparition, ses proches et amis se confiaient sur celui qui a fait chanter 4 générations de fans. Tous ont accepté de dévoiler Johnny dans son intimité. Cette émission retrace le parcours hors norme de Johnny Hallyday, le monument de la chanson : de son histoire d’amour avec Laeticia et l’arrivée de leurs deux filles : Jade et Joy, à l’homme des plus grands shows, de son enfance et ses débuts à sa vie avec Sylvie Vartan et Nathalie Baye. De ses conquêtes à ses excès et à ses tubes, nous revenons sur celui qui a vendu plus de 100 millions d’albums et accumule tous les records. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

