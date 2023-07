Film disponible jusqu'au 04/08/23. Falbala et son fiancé Tragicomix ont été enlevés par les Romains ! Menés à Condate (Rennes) par le décurion zélé Superbus, ils seront enrôlés de force dans la légion étrangère. Qu'à cela ne tienne : Astérix et Obélix s'engagent à leur tour dans les armées de César. Suivant la trace de leurs amis, ils traversent Massilia (Marseille) et l'Afrique, avant de rejoindre le Cirque Maxime à Rome, où ils affrontent fauves et gladiateurs sous les yeux d'un Jules César ébahi !... © Gaumont