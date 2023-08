Film disponible jusqu'au 11/08/23. Jules César a envahi la Grande-Bretagne. Toute la Grande-Bretagne ? Malheureusement pour lui : non ! Tout comme en Gaule, un petit village de Bretons dissidents résiste encore et toujours à l'envahisseur, mais pour combien de temps encore ? Les Bretons, conscients de leur situation précaire, décident d'envoyer Jolitorax, un cousin d'Astérix, demander de l'aide aux Gaulois. Les Gaulois décident d'aider les Bretons, en leur donnant un tonneau de potion magique. Et voici donc Astérix et Obélix partis accompagner Jolitorax et le tonneau de potion magique en Grande-Bretagne. Ils devront éviter les Romains lancés à la poursuite du tonneau de potion magique, dans un pays qui a parfois des coutumes (notamment culinaires) fort étranges... © Gaumont