Le soir du 31 décembre 2023, Marc, chirurgien star de l’hôpital de Provence, est retrouvé assassiné sur son lieu de travail. Alors qu’ils quittent la scène de crime, Anna, son ex-femme, Cédric, son meilleur ami, et le lieutenant Juliette Kharoub se retrouvent coincés dans le même ascenseur. Minuit passe... Quand les portes s’ouvrent à nouveau, Anna, Cédric et Juliette réalisent qu’ils ont été ramenés un an en arrière, au 1er janvier 2023. Personne d’autre qu’eux n’a conscience de ce voyage dans le temps. Liés par ce secret, ils comprennent qu’ils ont une chance de pouvoir tout changer et peut-être d’empêcher le meurtre de Marc… Tous droits réservés à RTL Belgium SA