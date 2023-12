Film disponible jusqu'au 29/12/23. La nature n'est plus ce qu'elle a été et les plus beaux endroits de la planète sont pollués, chassant les animaux qui y vivent en les obligeant à aller se réfugier ailleurs. Le delta de l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux peuvent s'ébattre en toute liberté. Dans la plaine, Billy le suricate, Socrate, som meilleur ami le lion, et bien d'autres attendent avec impatience les crues du fleuve et l'eau salvatrice après la sécheresse. Or, cette fois, l'eau n'est pas au rendez-vous. Billy, Socrate, aidés du coq, du kangourou, du diable de Tasmanie et d'un couple de tortues multi-centenaires, partent pour trouver l'eau si précieuse à leur survie. Tous droits réservés à RTL Belgium SA