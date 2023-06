Belle, envoûtante Angélique... Lorsqu'elle quitte le couvent, la jeune et belle Angélique apprend que son père, Monsieur de Sancé, est complètement ruiné. La voilà contrainte d'épouser Joffrey de Peyrac, un riche individu au visage marqué d'une cicatrice repoussante ! Dans un premier temps, Joffrey, qui doit à ses expériences chimiques une solide réputation de sorcier, n'insiste guère auprès de sa jeune épouse qui préfère ne pas partager sa couche. Mais avec le temps, Angélique succombe au charme énigmatique de Joffrey, qui a su faire preuve d'une grande patience en lui témoignant beaucoup d'amour... Le couple mène une existence luxueuse, comblée par la naissance de deux enfants. Lors d'une visite au château de Louis XIV, le roi tombe amoureux de Madame de Peyrac et est prêt à tout pour qu'elle devienne sa maîtresse. Devant son refus et son mépris, et pour se venger, Louis XIV fait enfermer Joffrey à la Bastille. Il est accusé de sorcellerie... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC