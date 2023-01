2022 a été une année riche en événements pour les artistes français. Ces derniers mois marquent le grand retour de stars de la pop qui nous ont tant manqué : Mylène Farmer, évidemment, mais aussi M.Pokora et Jenifer qui fêtent tous les deux leurs 20 ans de carrière. Bilal Hassani et Ycare reviennent également sur le devant de la scène avec des titres ultra efficaces tandis que les artistes incontournables que sont Angèle et Vianney ont assis encore un peu plus leur notoriété lors de tournées phénomènes. Et les jeunes talents n'ont pas manqué de briller : à l'instar de Yanns, Adé, Pierre de Maere, Mentissa ou Céphaz qui se sont fait une place dans le cœur des Français. Revenons ensemble sur les artistes qui ont marqué l'année 2022. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC