And Just Like That...

Nouveau chapitre de la série Sex and the City, AND JUST LIKE THAT… est une série Max Original produite par Michael Patrick King. La série s’attache à Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) qui, après avoir vécu les affres de l’amitié quand elles avaient une trentaine d’années, doivent, à plus de 50 ans, affronter une période plus difficile encore . © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

