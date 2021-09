Kelly et Andrew s'aimaient, mais la vie les a séparés lorsque le jeune homme a reçu une proposition de formation à Paris. Des années plus tard, Andrew est devenu Chef-pâtissier à Paris pour un grand restaurant et Kelly tient sa boutique de pâtisseries dans leur ville natale. Ils sont tous les deux nommés pour participer à un concours télévisé de pâtisseries et vont se retrouver en compétition l'un contre l'autre.

© TF1 International