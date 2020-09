Décembre 1975 Un couple tout juste marié se porte acquéreur d'une maison au passé tragique. Un an plus tôt, lors de la soirée d'Halloween, un jeune homme y a assassiné toute sa famille. George et Katy ne se laissent pourtant pas décourager par la nouvelle et s'y installent avec leur trois enfants. Très croyants, ils demandent à un prêtre, le Père Callaway, de venir bénir la maison.

