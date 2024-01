Will Sharp, un vétéran décoré, fait appel à la seule personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny. Il doit trouver de l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner de l'argent, lui propose un coup : le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles pour la modique somme de 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte. Mais leur affaire prend un tour spectaculairement désastreux et les deux frères n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un vieux flic mortellement blessé et l'ambulancière Cam Thompson. Film disponible jusqu'au 08/02/2024. © Universal