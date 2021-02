Deux ambulanciers de nuit, Gerry et Camilla, sont pris en otages par Austin et Dermot, deux frères qui viennent de commettre un braquage. Si Dermot est blessé entre la vie et la mort, son aîné refuse obstinément de le conduire à l’hôpital. Sous la contrainte, Camilla doit alors effectuer des procédures médicales délicates et dangereuses pour maintenir le jeune homme en vie, tandis que son acolyte tente le tout pour le tout pour échapper aux forces de l’ordre.

© Batrax (Incendo)