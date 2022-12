Depuis qu'il a perdu sa femme, Oren Little, agent immobilier à la retraite, est devenu amer, irascible et égoïste. Un jour, Oren reçoit la visite de Luke, son fils toxicomane dont il était sans nouvelles. Luke lui apprend coup sur coup qu'il doit aller en prison et qu'il a une fille, Sarah, âgée de 10 ans, et lui demande de s'en occuper en son absence. © E One