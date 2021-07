Cheryl et Tim parviennent, après de longues années d'attente, à se voir confier la garde de la petite Mona. Les parents adoptifs du bébé sont comblés jusqu'au jour où le père biologique de l'enfant ne débarque chez eux. Celui-ci veut récupérer la garde de Mona. Le couple refuse et l'homme devient alors de plus en plus menaçant.

© A&E Television Networks