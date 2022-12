Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie. C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement, s’invite chez lui. D’abord réticent, Hubert va finalement s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres personnes. Entre les errements de Paul-Gérard, que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion, la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises. © Liberty Production Lux S.A.