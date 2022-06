Adopte-moi ou je te tuerai

Lycéenne, Summer fait la connaissance de Cara, une nouvelle élève qui dit avoir perdu sa mère quelques mois plus tôt. Elles deviennent très vite amies. Cara se rapproche également de Lianne, la mère de Summer, et fait tout pour avoir l'air d'une fille idéale. Cependant, très vite, la relation devient étouffante. Cara s'immisce de plus en plus dans cette famille et tente de supplanter Summer dans le cœur de sa mère. © TF1 International

Voir plus d'infos