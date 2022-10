Elodie et Yvan s’installent pour la première fois dans une maison avec un jardin, au sein d’un nouveau quartier. C’est une étape importante, censée donner un nouveau souffle à leur couple et un meilleur équilibre à leurs ados : Achille, un garçon surdoué et Chloé, une fille plus fragile. Heureusement il y a Bruno, le voisin sympa et prévenant avec chacun des membres de la famille. Une vraie bonne surprise. Mais peu à peu Bruno révèle sa face sombre. Son intimité grandissante avec Elodie et Chloé cacherait-elle une volonté de contrôler cette famille, voire la détruire ? Le jour où Elodie entame une relation passionnée avec Bruno, elle ne sait pas qu’elle a mis le doigt dans un engrenage infernal, dont personne ne sortira indemne © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC