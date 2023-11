La voix de Salvatore Adamo accompagne nos vies depuis soixante ans. A l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, et de ses quatre-vingts printemps, Sophie Pendeville célèbre le chanteur avec une émission évènement à laquelle participent des grands noms de la chanson francophone : Garou, Patrick Bruel, Typh Barrow, Thomas Dutronc, … mais aussi des personnalités du milieu sportif (comme Eddy Merckx ou Justine Henin) et des fans qui viendront raconter ce que Salvatore Adamo représente pour eux. Sophie rencontrera l’artiste dans l’intimité et elle se glissera dans sa valise pour le suivre lors d'un concert à Montréal. Tous droits réservés à RTL Belgium SA