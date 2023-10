Film disponible jusqu'au 15/10/23. Lorsque sa fiancée est kidnappée par des trafiquants d'êtres humains, Roman et ses frères ex-militaires, entreprennent de la retrouver et de la sauver avant qu'il ne soit trop tard. En cours de route, Roman fait équipe avec Avery, un flic enquêtant sur la traite des êtres humains et luttant contre la bureaucratie corrompue qui a des intentions nuisibles. Tous droits réservés à RTL Belgium SA