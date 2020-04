Hannah Ryan, romancière récompensée plusieurs fois, est licenciée du jour au lendemain par son éditeur. Poussée par son amie et agent, la jeune femme donne un autre tournant à sa carrière et utilise les forces négatives de sa vie pour inspirer la création d’un feuilleton policier qu’elle publie sur internet. Mais un jour, l’éditeur est retrouvé mort de la manière décrite dans son premier chapitre et l’intérêt du public ne cesse d'accroître. S’agit-il d’une pure coïncidence ?

© Batrax (Incendo)