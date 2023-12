Référence mondiale du disco avec 400 millions d’albums vendus, des titres inoubliables comme « Waterloo », « Mamma Mia ! » ou « Dancing Queen », ABBA est un véritable succès planétaire. Depuis 50 ans, le monde danse au rythme de ce groupe mythique et rien ne semble pouvoir arrêter Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid qui se retrouvent dans un documentaire retraçant la recette de leur incroyable longévité. Entre comédies musicales, innovations, films et concerts avec leurs hologrammes, ABBA, emblème de la Suède, vous dévoile le secret de leur longévité. Le documentaire s’aventure même jusqu’à Charleroi à la rencontre de Giacomo Genovese, fan et collectionneur du groupe, qui nous fait visiter la pièce de sa maison dédiée à ABBA. Une plongée dans un univers qui n’a jamais été si moderne qu’en 2024. Tous droits réservés à RTL Belgium SA