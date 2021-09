Petit dernier de sa famille, Anthony a toujours été à part et traité comme tel par ses parents et ses deux frères. Cependant, la vie va réunir Anthony, le citadin, et Marcel, son père vigneron. Ce dernier demande à son fils de l'accompagner dans sa fin de vie. En effet, Marcel vient d'apprendre qu'il souffre d'un cancer.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC