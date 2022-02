Partie 1 : 100 jours au coeur du plus grand navire de guerre belge

Fort de quelque 150 hommes et femmes, le Léopold Ier est un véritable village flottant. Sandrine Corman accompagne ces marins pendant une semaine et vit au rythme du bord. Sur le long cours, nous suivons le quotidien d'officiers, de cuisiniers, de pilotes, de mécaniciens et pendant 3 mois de mission, leurs nerfs vont être mis à rude épreuve. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

