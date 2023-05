A presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé. Pourtant, 17 ans plus tôt, il était l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC