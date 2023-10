Film disponible jusqu'au 12/11/23. A 13 ans, Jenna est mal dans sa peau. Son seul ami est Matt, un garçon de son âge, et elle aimerait tant faire partie de la bande des Six Chicks. Pour son anniversaire, Matt lui offre une affreuse maison miniature de couleur rose contenant une poudre magique, censée réaliser les rêves. Après sa soirée d'anniversaire où elle est moquée par les populaires de l'école, Jenna s'enferme en pleurs dans le placard et rêvant d'avoir 30 ans... © Sony