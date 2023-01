Un trio hors du commun... Eddy, qui entreprend des études de cinéma, est surpris en arrivant au campus de l'université ! Il doit en effet partager sa chambre et les salles communes avec Stuart, un jeune homme qui ne pense qu'au sexe, et Alex, une charmante étudiante en art dramatique... Cette dernière, qui a atterri là par erreur à cause de son prénom, n'est nullement traumatisée par la situation. Très vite, elle propose à Eddy de partager son lit, mais ce dernier la repousse. Il a en effet un léger penchant pour Stuart, mais celui-ci ne pense qu'à faire l'amour avec Alex ! Les trois protagonistes discutent du problème, analysent la situation, et en arrivent à la conclusion suivante : ils seront amis, sans que jamais le sexe ne devienne un sujet de discorde... © Sony