Film disponible jusqu'au 23/07/23. Eminent scientifique vivant depuis des années aux Etats-Unis, Philippe Le Tallec est également père d'Eglantine, une adolescente de quinze ans. Il est agréablement surpris lorsque son ex-femme lui demande de garder leur fille pendant quelques semaines. Mais il ne tarde pas à déchanter lorsqu'il se rend compte qu'elle a bien changé depuis sa dernière visite. Il a désormais face à lui une jeune femme amusante et insolente, qui fait tout pour séduire Vincent, le jeune homme dont elle est amoureuse. Eglantine a également l'art et la manière de faire tourner son père en bourrique surtout lorsqu'il représente un obstacle à la satisfaction de ses désirs. Philippe, quant à lui, ne sait plus à quel saint se vouer. Lui qui entretient des conversations scientifiques régulières avec un « Einstein » imaginaire, ne parle plus à présent que de ses ennuis paternels. Il se trouve dans un tel désarroi, qu'il envisage même de suivre un stage de rééducation pour pères en difficulté. © Gaumont