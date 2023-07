Film disponible jusqu'au 13/08/23. Aux Etats-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l'Etat de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d'un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC